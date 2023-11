Kaum noch Geld übrig Lebensmittelnot bei Studierenden

Oft bleibt in der immer enger getakteten Studienzeit wenig Raum für Nebenjobs, längst nicht alle Eltern können ihre Kinder in der Ausbildung finanziell unterstützen. Ein geringes monatliches Budget, hohe Fixkosten – am Ende bleibt da besonders für Studierende in teuren Städten nicht mehr viel übrig. Gespart wird dann bei allem, was variabel ist. Zum Beispiel beim Essen. Laut dem Verbraucherreport 2023 der Verbraucherzentrale Bundesverband sparen 44 Prozent aller Menschen aufgrund der gestiegenen Preise beim Kauf von Lebensmitteln. Doch insbesondere gesundes Essen hat oft seinen Preis.