Paarbeziehungen Unterschiede oder Gemeinsamkeiten – worauf es bei der Partnersuche ankommt

Nur kann das einen Haken haben. Manchmal findet man Dinge an einem Menschen interessant, weil man sie kennt. Nicht aber, weil sie gut sind. Das kann das Verhalten eines Partners aus einer vergangenen Beziehung sein, das kann aber auch das gewohnte Umfeld aus der Familie und der Erziehung sein. Ist das, was ich so anziehend finde, auch etwas, das mir guttut? Paarbeziehungen werden immer komplexer, so schätzt es auch die Psychologin Fee Kalter ein. Sie sagt, bei der Partnersuche helfe es zu wissen, „was ich selbst brauche, um zu sehen, was mir in einer Partnerschaft wichtig ist.“ Eine Entwicklung, die sich so erst in jüngerer Zeit ergeben hat.