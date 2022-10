Genderneutrale Sanitäranlagen : Eine Toilette für alle, warum nicht?

Meinung Düsseldorf Um die Umgestaltung öffentlicher WC-Anlagen gibt es immer wieder Aufregung. Dabei sind genderneutrale Sanitärbereiche in anderen Ländern längst Standard, auch hierzulande würden sie einiges erleichtern.

Der Tumult ums Stille Örtchen ist bisweilen groß. In Frankfurt etwa sorgen derzeit die Pläne für die Umgestaltung des Südbahnhofs für Aufregung: Die Stadt sehe dort künftig keine herkömmlichen, für Damen und Herren getrennte Toiletten in verschiedenen Räumen mehr vor, wie die Frankfurter Neue Presse berichtet. Dass sich Toiletten und Urinale künftig in einem gemeinsamen Raum befinden, habe vor allem ältere Menschen verstört, heißt es aus Hessens Landeshauptstadt. Es gehe um Sicherheit, Privatsphäre und unnötige Kosten, so die Argumente. „Man muss nicht ohne Not ein weiteres Feld eröffnen, auf dem sexuelle Belästigung stattfinden kann“, so eine Seniorenbeauftragte der Stadt. „Sollen wir wieder alle in einer Reihe auf dem Donnerbalken sitzen?“, fragt eine Frankfurter CDU-Abgeordnete und spricht von einem Rückschritt.