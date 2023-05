Höheres Unfallrisiko bei älteren Autofahrern Ganz ohne Alters-Fahrprüfungen geht es nicht

Für die Älteren sieht das Straßenverkehrsgesetz als rechtliche Grundlage nichts Vergleichbares vor. Das ist angesichts der Unfallfakten nicht gerechtfertigt, so umstritten hier Beschränkungen für Senioren und Seniorinnen auch sein mögen. Wichtig ist, dass keine Vorschrift als Diskriminierung daherkommen darf. Und der Gesetzgeber muss auch anerkennen, dass in vielen Gegenden das Auto für die Älteren oft die einzige Möglichkeit ist, ihre Einkäufe zu erledigen, Verwandte und Bekannte zu besuchen oder sonstwie am öffentlichen Leben teilzunehmen. Beschränkungen sollten deshalb sehr vorsichtig vorgenommen werden.