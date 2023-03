UN-Hochseeabkommen Es geht doch noch voran mit dem Artenschutz

Aus Sicht des Artenschutzes ist so ein Abkommen überfällig, denn die Ozeane stellen einen riesigen CO 2 -Speicher und Klimapuffer für unsere Erde dar. Zwei Drittel der Weltozeane sind Hochsee, also keine wirtschaftlichen Küstengewässer von Staaten. Es gab für sie bisher kaum Regeln zum Schutze der Arten. Lediglich für ein Prozent des Weltmeeres gab es entsprechende Übereinkünfte. Die jetzige Absicht, 30 Prozent unter Schutz zu stellen, ist also für die UN eine bahnbrechende Errungenschaft. Zumal, da mächtige Nationen wie China zuletzt häufiger strengere Maßnahmen zur Emissionseinsparung blockierten und Einzahlungen in einen internationalen Fonds für Klimaschäden verweigerten. Auch beim Artenschutz hat sich lange Zeit wenig getan. Das änderte sich bei der Weltnaturkonferenz vergangenen Dezember in Kanada. Bereits hier wurde festgelegt, 30 Prozent der weltweiten Erdoberfläche bis 2030 unter Schutz zu stellen. Jetzt wird das 30-Prozent-Ziel explizit auf die Ozeane bezogen und zwar völkerrechtlich bindend. Beobachter vergleichen diesen Schritt mit dem Paris-Abkommen für den Klimaschutz.