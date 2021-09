Psychologie : Das private Drama der Impfdebatte

Analyse Ignorieren oder überzeugen – was tun mit Menschen, die sich nicht impfen lassen? Warum das Thema in Freundeskreis und Familie eine Gratwanderung sein kann und welche Strategien helfen können.

Die Euphorie über die wirksamste Waffe im Kampf gegen Corona ist längst gewichen – zunächst der teils erbitterten Diskussion über die möglichst faire Verteilung des Stoffes. Inzwischen streiten Teile der Gesellschaft nicht mehr um, sondern über die Impfung gegen Covid-19 an sich. Deutschland steht an einem Punkt, an dem allen Menschen ein Impfangebot gemacht werden konnte, eingeschlossen Kindern ab zwölf Jahren. Der Stoff ist da, die Impfung kostenlos, einfach zu bekommen, mit geringen Nebenwirkungen und jetzt mit Erleichterungen verbunden. Trotzdem sinkt das Impftempo.

Bei einem Gespräch über das Thema Impfung seien Empathie, und Wertschätzung wichtig. Es kann also nutzen, sich einzufühlen und zu überlegen: Warum handelt mein Gegenüber so oder so? Warum habe ich mich impfen lassen? Welche Schwächen gibt es auch in der eigenen Argumentation? Hinzu kommt ein Faktor, der in der Psychologie als Reaktanz bekannt sei: Fallen Handlungsalternativen weg, wächst das Begehren danach umso mehr. Die Folge ist dann oft trotziges Verhalten. Wird Ungeimpften etwa der Gang ins Stadion verwehrt, führt das also nicht zwingend zu einer höheren Impfquote oder auch nur einer höheren Impfbereitschaft. Psychologisch betrachtet kann es im Einzelfall eher das Gegenteil bewirkten – weil Einschränkungen oft als Einschnitt in die Entscheidungsfreiheit aufgefasst werden.