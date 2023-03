Die Erosion der Liberalen Die FDP verliert 60 Prozent ihrer Wähler

Die Zahlen sind für die Liberalen alarmierend. Das stolze Ergebnis der FDP in der Bundestagswahl 2021 von 11,5 Prozent hat sich heute in Umfragen mehr als halbiert. Nach aktuellen Zahlen des Berliner Meinungsforschungsinstituts Forsa würden derzeit knapp 60 Prozent der liberalen Wählerinnen und Wähler der Partei den Rücken kehren. Was ist los mit der FDP, die seit ihrer Gründung nach dem Krieg die Politik der Bundesrepublik so entscheidend mitgeprägt hat? Der ständige Kampf mit der Fünf-Prozent-Hürde hat die Partei zwar abgehärtet. Zugleich ist es jedoch merkwürdig, dass die Liberalen, die wie keine andere Partei die Freiheits- und Grundrechte unserer Verfassung vertritt, einen so niedrigen Stammwählerbestand hat. Fehlt es womöglich der Bundesrepublik an Menschen, die eins zu eins die Werte des Grundgesetzes zu ihrer Lebensmaxime erheben?