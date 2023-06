Umfrage zu Rollenbildern Wann ist ein Mann ein Mann?

„So ticken junge Männer zwischen 18 und 35 Jahren in Deutschland“, teasert das Kinderhilfswerk seine 28-seitigen Umfrageergebnisse an, auf die viele mit Entsetzen, aber auch mit Skepsis reagieren: Kann das überhaupt stimmen? Wer hat an der Onlineumfrage teilgenommen und wie wurden die Fragen gestellt? Die Methodik sei unsauber und intransparent, so einige Kritiker, die Ergebnisse für Deutschland nicht repräsentativ. Die Organisation selbst macht in der Einleitung deutlich, wie sie vorgegangen ist: Mittels einer standardisierten schriftlichen Online-Befragung seien 1000 Männer sowie 1000 Frauen zu zehn verschiedenen Aspekten von Männlichkeit befragt worden. Die Sätze, denen die Teilnehmer und Teilnehmerinnen zustimmen oder widersprechen sollten, sind wörtlich im Papier nachzulesen. Dieses Vorgehen (statt Fragen zu stellen) ist in der Wissenschaft genauso üblich wie die Tatsache, dass sie online stattfinden und mit einer Aufwandsentschädigung verbunden sind.