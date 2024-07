CO2-Ausstoß Die Bürger haben wenig Ahnung vom Klimaschutz – das ist aber nicht schlimm

Tatsächlich ist die Unkenntnis nicht so gravierend, wie es Kritiker gerne darstellen. Und Experten sollen gerade nicht am Parlament vorbei das letzte Wort bei Fragen haben, die alle betreffen. In einer Demokratie müssen viele Fachfragen entschieden werden. Gleichzeitig kann man vom Volk als Souverän nicht verlangen, in so vielen Gebieten auch nur halbwegs informiert zu sein. Die Menschen haben normalerweise andere Sorgen, als sich um die Details der Klimapolitik zu kümmern, und seien sie noch so wichtig. Sie müssen ihren Lebensunterhalt verdienen, die Probleme des Alltags meistern, ihre Kinder aufziehen und sich möglicherweise um pflegebedürftige Angehörige kümmern. Das füllt einen Tag oft völlig aus. Da bleibt wenig Zeit für eine intensive Auseinandersetzung mit den wichtigen Problemen der Welt. Eine Unkenntnis etwa von Zusammenhängen beim Klimawandel ist deshalb völlig normal. Die Bürgerinnen und Bürger würden ihre Pflicht verletzen, wenn sie sich zu intensiv um solche Probleme kümmerten.