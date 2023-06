Ukraine-Offensive Putins erneutes Spiel mit der Atombombe

Dieser These stimmen heute vor allem Personen zu, die Russland und Putin sehr gut kennen. Einer der Protagonisten ist Kevin Ryan, ehemaliger US-Brigadegeneral und von 2001 bis 2003 amerikanischer Militärattaché in Moskau. „Ich behaupte, dass Putin in seinem Krieg in der Ukraine eine taktische Atomwaffe einsetzen wird“, meinte der heutige Dozent an der Harvard-Universität auf der akademischen Plattform „Russia Matters“. Sein Beitrag ist wieder stark in der Diskussion, seit die Ukraine in diesen Tagen ihre Gegenoffensive begonnen hat. Und es mag absurd klingen: Je erfolgreicher die Truppen Kiews in russisch besetzte Gebiete vorstoßen, desto wahrscheinlicher könnte ein Nuklearschlag werden.