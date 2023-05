Krieg in der Ukraine Russlands Propaganda-Schlacht in Deutschland

Russland kämpft in seinem Angriffskrieg in der Ukraine nicht nur mit Waffen, sondern auch mit Worten. Dass Propaganda und Desinformation – die gezielte Verbreitung von falschen oder irreführenden Informationen – innerhalb Russlands eingesetzt werden, um die Bürger vom Krieg zu überzeugen, ist bekannt. Besonders zu Beginn der Invasion im Februar 2022 wurden Putins mit Desinformation durchsetzte Rechtfertigungen des Kriegs auch bei uns diskutiert. So verbreitete der Kreml das Narrativ, die Ukraine sei kein souveräner Staat, sondern von Nationalsozialisten durchsetzt und müsse von Russland befreit werden. Diese Aussage lässt sich leicht als falsch entlarven. Russische Propaganda ist jedoch nicht immer so offensichtlich – und zielt längst nicht nur auf Russland ab.