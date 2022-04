Sorge im Ukraine-Krieg : Warum Biowaffen als Kriegswaffen kaum verwendbar sind

Eine ukrainische Flagge an einem Draht liegt auf dem Boden (Symbolfoto). Foto: dpa/Alexei Alexandrov

Meinung Düsseldorf Nicht erst seit Beginn des Krieges in der Ukraine wurde Russland des Einsatzes chemischer Waffen verdächtigt. Dabei sind Biowaffen für Massenvernichtung aus wissenschaftlicher Sicht ungeeignet. Als Mittel des Bioterrors dienen sie umso mehr.

Mit dem Andauern des Ukrainekriegs wächst in Europa die Sorge vor einem Einsatz von Massenvernichtungswaffen. Hierzu gehören neben den von Russland schon zu Kriegsbeginn ins Spiel gebrachten Atomwaffen auch biologische und chemische Waffen. Bereits in der Vergangenheit wurde Russland des Einsatzes chemischer Waffen verdächtigt, wenn auch hauptsächlich zur Eliminierung einzelner Personen, wie der Vergiftung des Regimekritikers Alexej Nawalny mit dem Nervengift Nowitschok.

Biologische Waffen sind Krankheitserreger, die benutzt werden, um Menschen zu töten. Abhängig von Ausbringung, Übertragung und Letalität werden sie in drei Kategorien eingeteilt. Zu den Kategorie A-Biowaffen gehören das Pestbakterium und das Pockenvirus. Der Einsatz dieser Erreger als Biowaffen ist seit dem Mittelalter bekannt. Beispiele sind das Katapultieren von pestverseuchten Leichen über die Stadtmauern Caffas während der Belagerung durch die Tartaren im Jahr 1346 oder das Überreichen von mit Pockenviren versetzen Laken an nordamerikanische Indianerstämme durch die Briten im Jahr 1763.

Pestausbrüche gibt es bis heute, denn die Bakterien überdauern in Ratten und anderen Nagetieren. Die Pocken hingegen gelten als ausgerottet. Heutzutage gibt noch zwei Orte, an denen Pockenviren lagern, die US-amerikanischen Seuchenbehörde CDC und das russische Biopreparat VECTOR. Auch wenn sie für die Massenvernichtung ungeeignet sind, dienen Biowaffen dennoch der Kriegsführung. Sie sind Mittel zur Terrorisierung der Zivilbevölkerung, denn sie rufen in uns tief sitzende Ängste vor Seuchen hervor.