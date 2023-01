Ukraine-Krieg Der Kampf um rote Linien

Der Druck der Öffentlichkeit erzwingt, ein Konzept aufzugeben, dass keinerlei Festlegungen trifft. Sonst droht der Regierung der Verlust der Unterstützung durch die Mehrheit. Insofern ist der Grundsatz der Nichtbeteiligung der Nato richtig. Aber beim Grad der Unterstützung sind rote Linien eine Hilfe für den Aggressor und ein Nachteil für die helfenden Länder. So sehr sich Kanzler Scholz gegen die Lieferung von Kampfflugzeugen sträubt, nachdem er gerade erst Panzer an die Ukraine geliefert hat, so klug ist es, eine solche Unterstützung nicht völlig auszuschließen. Das sagt auch die SPD-Vorsitzende Saskia Esken, die wahrlich nicht zu den Kriegstreibern in dieser Debatte zählt. Natürlich kann man Kampfjets nicht kategorisch ausschließen, wenn mit ihrer Lieferung eine russische Totalzerstörung der Ukraine aufgehalten werden kann. Auch Scholz, so nervig er die neue Debatte findet, zieht hier keine endgültige rote Linie. Das ist richtig. Er sollte sich weder in die eine wie die andere Richtung beeinflussen lassen, sondern weiterhin den Zielen folgen, für die mehrheitlich ein Einvernehmen gibt – die Verteidigung der Ukraine, die Nichtbeteiligung der Nato am Krieg und der Zusammenhalt des Westens. Der Rest muss flexibel sein.