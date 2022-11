Raketeneinschlag in Polen : Ganz nah dran an einem großen Krieg

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg äußert sich in Brüssel zum Raketeneinschlag in Polen Foto: dpa/Olivier Matthys

Nach dem Raketeneinschlag in Polen mit zwei Toten schaltet die Nato in den sofortigen Beratungsmodus. Die Allianz erfährt sehr konkret, wie nah dieser Krieg an der Grenze zum Bündnisgebiet verläuft.