Ukraine greift an Krieg auf Russlands Boden ist rechtmäßig

Jetzt greifen ukrainische Drohnen wichtige Infrastrukturziele in Russland an. Es ist der Kiewer Militärführung gelungen, Ziele in der größten Erdölraffinerie des Landes, rund 440 Kilometer östlich von Moskau in der Nähe der Großstadt Nischni Nowgorod, zu treffen. Auch St. Petersburg und Moskau selbst sind in Reichweite. Und ein Trupp pro-ukrainischer russischer Milizionäre hat ein Dorf an der Grenze erobert und mehrere Panzer des Feindes zerstört. Wenige Tage vor der Präsidentenwahl in Russland zeigt die Ukraine, dass sie in der Lage ist, militärische Operationen im Land des Nachbarn zu führen.