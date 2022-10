Twitter-Übernahme : Musk verliert mit seinem Sinneswandel letzten Rest an Glaubwürdigkeit

Musk verliert mit seinem Sinneswandel letzten Rest an Glaubwürdigkeit

Meinung Washington Tesla-Chef Musk wollte den Kurznachrichtendienst Twitter übernehmen. Dann ließ er den Deal platzen, Twitter klagte dagegen. Kurz vor Prozessbeginn will er jetzt den ursprünglichen Deal. Wie sich das erklären lasst und welche Folgen sein Sinneswandel hat.

Elon Musk hat kalte Füße bekommen. Anders lässt sich kaum erklären, warum er kurz vor Beginn des von Twitter angestrebten Prozesses in Delaware klein beigibt. Von den grandiosen Vorwürfen über eine bewusste Täuschung des Konzerns vor dem 44-Milliarden-Dollar-Kauf im April bleibt nicht mehr übrig als die Tweets, in denen er sie behauptet hat.

Sinneswandel bei Elon Musk – was steckt dahinter?

Dieser verliert mit seiner Rolle Rückwärts den letzten Rest an Glaubwürdigkeit. Durch sein eigenes Verhalten nährt er den Verdacht, wirklich nur nach einem Vorwand gesucht zu haben, aus einem Deal auszusteigen, den er im Nachhinein bedauert. Wie ein Kunde, der nach dem Erwerb des neuen Autos feststellt, dass er viel zu viel ausgegeben hat. Mit dem Unterschied, dass Musk Milliarden überbezahlt.

Einen Teil der Zeche müssen nun die Banken begleichen, die ihm das Geld für die Finanzierung zur Verfügung gestellt haben. Weil sich der Enthusiasmus potenzieller Investoren in Grenzen hält, kostet sie der doppelte Salto des Tesla-Chefs ein Vermögen.

Der Vertrauensverlust ist ein noch größeres Problem für Musk mit Blick auf die Mitarbeiter des Konzerns. Dort bestanden von Anfang an Vorbehalte gegen den Milliardär, der denkbar naive Vorstellungen von dem hat, was Rede- und Meinungsfreiheit bedeuten. Statt die Maßnahmen zu unterstützen, die Twitter und andere Netzwerke im Internet nach einem schmerzhaften Prozess ergriffen haben, um den fairen Diskurs in Demokratien zu schützen, möchte er diese wieder abschaffen.