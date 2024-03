TV-Duell zur Landtagswahl Wer live mit Faschisten diskutiert, tappt in die Höcke-Falle

Der CDU-Politiker verteidigt seinen Plan in der FAZ am Donnerstag sogar noch: „Ich glaube, man muss Höcke ins Licht ziehen, um die AfD inhaltlich zu stellen“, sagt Voigt. Zum Einen steht Höcke längst im Licht, zum anderen ist es äußerst schwierig, den alternativen Fakten, die AfD-Politiker gern heranziehen, im Live-Moment beizukommen und sie einzuordnen. Voigt ist zudem kein Journalist oder Archivar, sondern ein Politiker im Wahlkampf mit eigener Agenda. Die Gefahr, sich dann doch verbal auf Nebenkriegsschauplätzen zu verkämpfen, ist groß. Was bei potenziellen Wählerinnen und Wählern im Zweifel dann hängen bleibt, ist ein Mann, der „Höcke schlagen“ will (Zitat Voigt selbst) – dann aber erwartbar scheitert. Und das, obwohl die CDU die besseren Ideen haben mag für das Land, das einen Wechsel will. Schließlich liegt die Linke von Ministerpräsident Bodo Ramelow weit abgeschlagen bei aktuell 15 Prozent. Ganz zu schweigen von den anderen demokratischen Parteien SPD (7 Prozent) und Grüne (5 Prozent). Das neue Bündnis Sahra Wagenknecht könnte einiges aufwirbeln (aus dem Stand elf Prozent). Die größte ernst zu nehmende Kraft gegen die als rechtsextremistisch eingestufte AfD in Thüringen bleibt: die CDU. Das Potenzial muss sie nutzen, sich – wie Voigt richtig sagt – nicht an der AfD vorbeimogeln. Aber doch bitte in der politischen Arbeit im Landtag im Sinne der Bürgerinnen und Bürger. Mit frischen Ideen, zupackendem Personal – nicht mit einer Höcke-Show im TV.