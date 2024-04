TV-Duell mit Björn Höcke Wie NS-Sprache zum AfD-Alltag wird

Fünf Minuten dreißig dauert es, bis Björn Höcke bei seinem letzten großen Interview live im Fernsehen in das Jahr 1933 abdriftet. Auf eine verhältnismäßig harmlose Frage zur Schulpolitik in Thüringen bemerkt der AfD-Spitzenkandidat für die Landtagswahl so beiläufig wie bedeutungsvoll: Die Bildungslandschaft in dem Bundesland sei durch Gremien wie die Kultusministerkonferenz „gewissermaßen gleichgeschaltet“. Was ihm der MDR-Moderator zunächst durchgehen lässt und erst später die Wortwahl kritisiert, mit der „er sich schwer tue“.