Tupperware in Schwierigkeiten Viel mehr als eine Frischhaltevorratsdose

Die Einzigartigkeit des Marketingkonzepts ist längst überholt. Bis in die 80er und 90er Jahre hielt der Konzern am Direktvertrieb fest, statt sich ein Geschäft über Händler aufzubauen. Ein Fehler, wie ihn Experten lange vorhersahen. Menschen (vor allem auch Frauen) haben weniger Zeit, sich eigens wegen eines Produktes zu treffen, das es inzwischen in Dutzenden Alternativen online, im Discounter oder Möbelhaus zu kaufen gibt. Das mussten selbst die Erfinder des Thermomixes irgendwann feststellen. Günstige Vorratsdosen haben inzwischen sogar eine ähnlich gute Qualität, wie Produktvergleiche zeigen. Das Wertvollste, was Tupperware also noch besitzt, ist seine Marke. Nicht ohne Grund ist „eintuppern“ im deutschen Wortschatz so fest verwurzelt wie die obligatorische Frage jedes Elternteils an das Kind: „Hast du noch Tupperdosen von mir?“