US-Wahlkampf Trump droht den Bezug zur Realität vollständig zu verlieren

Meinung · Trump lässt sich immer leichter aus der Reserve locken. In seinem Wahn flüchtet er sich in eine Fantasiewelt, in der er der Größte bleibt. Einer, der in seiner Vorstellung mehr Menschen anzieht als Martin Luther King beim Marsch auf Washington.

Von Thomas Spang

12.08.2024 , 18:32 Uhr

Donald Trump möchte im Herbst erneut US-Präsident werden. Foto: AP/Rick Bowmer