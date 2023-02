Kolumne Wissensdrang Vernachlässigte Tropenerkrankungen – eine Frage des Geldes

Ihr Name ist irreführend, viele Vernachlässigte Tropenerkrankungen können nur begrenzt auf das tropische Klima zurückgeführt werden. Tatsächlich gab es einige der Krankheiten wie Malaria und Lepra früher auch in Europa; andere Krankheiten wie das Q-Fieber oder Bandwurminfektionen treten auch heute noch sporadisch in den westlichen Industrieländern auf. Heutzutage sind die Vernachlässigten Tropenerkrankungen jedoch insbesondere im tropischen Gürtel anzutreffen und ließen sich in den meisten Fällen vermeiden oder behandeln, wenn da nicht die Frage des Geldes wäre. Was den betroffenen Ländern zum Verhängnis wird, ist der Mangel an Medikamenten, eine schlechte Infrastruktur im Gesundheitssystem sowie der nicht ausreichende Zugang zu sauberem Wasser.