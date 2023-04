Corona-Impfstoffe Wie die moderne Medizin Millionen Menschenleben rettet

Doch inmitten der Misere gibt es auch einen starken Lichtblick. In einer Kraftanstrengung sondergleichen gelang es, innerhalb kürzester Zeit gleich mehrere Impfstoffe zu finden, die einen großen Teil der Menschheit wirksam gegen schwere Krankheitsverläufe und den Tod schützten. Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat in einer aktuellen Studie ausgerechnet, dass die Impfstoffe allein in Europa etwa eine Million Menschenleben gerettet haben.