Trendreport Ernährung 2023 Konsumenten brauchen Lenkung, aber die richtige

So weit, so gut, aber in Zeiten hoher Inflation, gestörter Lieferketten und weltweiter Dürren sind die Lebensmittelpreise auf einem Rekordhoch. Viele Menschen sparen ausgerechnet beim Essen. Sie greifen weniger zu teureren, regionalen, saisonalen oder exotischen Lebensmitteln, sondern wählen in erster Linie das, was satt macht und wenig kostet. So eine Erkenntnis des Trendreports. Gesundes Obst und Gemüse aus der Region stehen derzeit weniger hoch im Kurs als kohlenhydratreiche Grundnahrungsmittel wie Mehl, Reis, Nudeln oder auch – günstiges Fleisch.