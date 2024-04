Zurück an den Herd Tradwives bewerben das Hausfrauenideal der 50er Jahre

Mittlerweile inszenieren sich auch in Deutschland immer mehr Frauen in den Sozialen Medien als Tradwives – und längst nicht alle präsentieren sich dabei so aufreizend wie Estee Williams. Auf dem Instagram-Account „tradwifefactory“ zum Beispiel geht es vergleichsweise bieder zu. Dort kann man einer Protagonistin in Küchenschürze dabei zusehen, wie sie mit beige lackierten Fingernägeln Teig ausrollt, Blumen arrangiert und Tomaten schneidet. Dabei erklärt sie ihren 14.500 Followern, warum sie sich für ein Leben als traditionelle Ehefrau entschieden hat, und wie wichtig es ist, in einer Ehe das Ego des Mannes zu streicheln. Ob ihre Videos tatsächlich einen realen Hausfrauenalltag abbilden, oder vielmehr als ein ästhetisch ansprechendes Schauspiel für die Netzgemeinde verstanden werden sollten, bleibt offen.