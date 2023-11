Rassismus-Debatte in den Niederlanden Wie schwarz darf der „Zwarte Piet“ sein?

Als die drei Busse Rotterdam und Amsterdam in Richtung der nördlichen Provinz Friesland verlassen, ist die Stimmung noch gut. Es ist Samstag, der 18. November 2017. An diesem Tag, einige Wochen vor dem eigentlichen Nikolaustag, feiern die Niederländer die Ankunft des Heiligen in ihrem Land. Jede Stadt begeht die Tradition auf ihre Art, aber jedes Jahr wird ein Ort mit der zentralen Feier der Nikolaus-Ankunft für das ganze Land betraut. Diesmal hat Dokkum in Friesland diese Ehre. Die Festlichkeiten werden live im Fernsehen übertragen.