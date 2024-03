Weibliche Muster Powerfrau, Mutti, Bitch – wie toxische Weiblichkeit wirkt

Es gibt einen Überbegriff für Verhaltensmuster dieser Art: toxische Weiblichkeit. Der Begriff kursiert schon länger, wurde bisher aber eher verstanden als Übernahme toxischer Männlichkeitsmuster durch Frauen. Es ging dann eben um weibliches Macho-Gehabe. Um dominant auftretende Chefinnen etwa, die ihre Untergebenen niedermachen oder um Frauen, die ihre Partner ausnutzen und demütigen. In den bestehenden Verhältnissen besetzen zwar noch immer häufiger Männer mächtige Positionen mit größeren finanziellen Ressourcen, sind also eher in der Lage, andere kleinzumachen, ihnen psychische oder physische Gewalt anzutun. In der metoo-Bewegung geht es um dieses Machtgefälle. Doch im Prinzip beschreibt das, was unter toxischer Männlichkeit verstanden wird, aggressives, empathieloses, zerstörerisches Verhalten, das Menschen unabhängig von ihrem Geschlecht an den Tag legen können.