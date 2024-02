Kampf gegen „Overtourism“ Warum die Tourismussteuer auf Bali nichts bringen wird

Wie viele andere Trendziele kämpft Bali mit menschengemachtem Müll: Flaschen, Verpackungen und Plastikabfälle spült die Strömung an die Strände, von denen täglich Lkw-Ladungen voll abtransportiert werden müssen. Hinzu kommt der Verkehr, der dem Tourismus angepasst wurde. Etliche Taxis, Autos, Motorroller verstopfen die Straßen und verpesten die Luft – wenn nicht gerade der Monsunregen Stillstand erzwingt. Dabei ist es eigentlich genau das, wovor Urlauber ihrem Alltag entfliehen: Stundenlange Staus, Stress, Lärm und Dreck. In fernen Ländern aber scheint all das zur Erfahrung, zum Abenteuer dazu zu zählen.