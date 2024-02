Trump vergleicht sich mit ihm Tod eines Anti-Zynikers – Wie Nawalny weiter wirkt

Alexej Nawalny hat sich solchem Zynismus widersetzt. Er hat an den langen Atem der Aufklärung, an die größere Macht der Wahrheit geglaubt. Das zeigte sich etwa darin, dass er nicht nur für Demokratie und Freiheit gekämpft hat. Sein anderes Thema war die Korruption, war die extreme Selbstbereicherung der Eliten. Er hat seinen Landsleuten vor Augen führen wollen, was folgt, wenn die Mächtigen in einem Land ihre Macht nie wieder abgeben müssen, wenn sie nicht abgewählt werden können und sich vor niemandem verantworten müssen, am allerwenigsten vor dem Volk. Dass Nawalny nach überstandenem Giftanschlag nach Russland zurückgekehrt ist, obwohl er wusste, wie das Regime darauf reagieren würde, ist ein Akt, der sperrig herausragt. Ein in seiner Schwäche mächtiges Signal gegen die grausame Abgebrühtheit und totalitäre Menschenfeindlichkeit in seinem Land.