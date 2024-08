Tim Walz als Vizekandidat Eine bessere Wahl hätte Kamala Harris nicht treffen können

Das von Walz eingeführte Wort „weird“ in den Wahlkampf, was auf Deutsch so viel wie schräg, sonderbar oder wirr bedeuten kann, lässt dem Politclown Trump das Lachen im Halse stecken. Plötzlich sind nicht die anderen die Außenseiter, sondern er und sein Running Mate. Ein genialer Streich, der Walz politische Instinkte unterstreicht.