Tiktokerin von Berufseinstieg überfordert Im Jammertal der Arbeitsmoral

Der emotionale Ausbruch einer Einzelnen sollte weder eine Einladung für übermäßige Häme sein, die die junge Frau gerade von verschiedenen Seiten abbekommt. Noch kann er für den Abgesang auf eine ganze Generation stehen. Auch in Deutschland mag es eine Menge junger Menschen geben, die wie Brielle Asero unvorbereitet und mit völlig falschen Vorstellungen nach dem Studium ihre erste Vollzeitstelle antreten – und sich in einem ganz anderen Korsett aus Leistungsdruck und Arbeitszeiten wiederfinden als an der Universität oder der Fachhochschule. Berufseinsteiger, die wie die junge Amerikanerin Jobs in Großstädten annehmen, wo sie sich die Mieten nicht leisten können und pendeln müssen. Und: Gerade durch den pandemiebedingten Wegfall diverser Nebenjobs – von der Gastronomie bis hin zu Messejobs – sind viele Jüngere stressige, anstrengende Tätigkeiten schlicht nicht gewohnt. So weit, so nachvollziehbar.