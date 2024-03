Maximilian Krah in der Kritik TikTok drosselt AfD-Politiker – doch das löst das Problem nicht

Zentrales Element von TikTok ist der „Für-Dich-Feed“. Bei dem Feed handelt es sich um einen Stream von Videos, der entsprechend der jeweiligen Interessen der Nutzer organisiert wird. Hier spülen die Algorithmen nach vorne, was sie für die Nutzer als spannend erachten. Mit anderen Worten: Was im Feed landet, hat das Potenzial, ein Massenpublikum zu erreichen. Doch ausgerechnet in dem so wichtigen „Für-Dich-Feed“ sollen Krahs Videos vorerst nicht mehr erscheinen. Grund seien Krahs „wiederholte Verstöße gegen unsere Community-Richtlinien“, wie TikTok dem „Spiegel“ mitteilte. Genauer äußerte sich die Plattform nicht. Vorerst aber können Krahs Inhalte nur angeschaut werden, wenn man direkt auf seine Seite geht.