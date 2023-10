Das Phänomen „Therapy speak“ Warum wir reden wie in der Psychotherapie

Tatsächlich ist „therapy speak“ kein neues Phänomen, sagt Annette Schnabel, sondern lediglich ein neues Label. „Heute verdrängt man Gefühle nicht mehr nur, sondern setzt sich mehr mit ihnen auseinander“, sagt die Professorin für Soziologie an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf. Überall und an jeder Ecke könne man mittlerweile Bücher über Psychologie und Selbsthilfe erwerben. „Es gibt ein großes Angebot an Büchern, durch die man sich die Sprache aneignen kann“, so Schnabel. „Viele Menschen haben fälschlicherweise den Eindruck, sie bräuchten weniger Fachwissen dafür, als für ein Buch über Lungenkrankheiten.“