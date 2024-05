Nach Ende von Ubisoft-Rennspiel „The Crew“ Gamer-Initiative will die Abschaltung von Computerspielen verhindern

So oder so: Nicht nur bei Ubisoft ist die Serverabschaltung bei älteren Spielen üblich, in der Branche kommt das häufiger vor. Die Gaming-Community will sich das nun nicht länger gefallen lassen. Der Youtuber Ross Scott hat die Abschaltung von „The Crew“ zum Anlass genommen, um die Initiative „Stop-Killing-Games“ ins Leben zu rufen. Das Ziel der Kampagne ist laut Webseite, „die Praxis von Publishern zu beenden, Videospiele zu zerstören, die sie an Kunden verkauft haben.“ Die Initiative möchte diese Praxis von nationalen Gesetzgebern überprüfen lassen, da sie ihrer Ansicht nach einen „Angriff auf die Verbraucherrechte und die Bewahrung der Medien“ darstellt. Erreichen wollen die Organisatoren das über Druck auf Verbraucherschutzbehörden und Petitionen in nationalen Parlamenten.