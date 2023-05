Diskussion über Fahrtauglichkeit Fahrprüfungen für Senioren? Das sagen unsere Leser

Derzeit gibt es keine spezifischen Konsequenzen für ältere Unfallverursacher. Eine Meldung an die Fahrerlaubnisbehörde erfolge immer dann, „wenn begründete Zweifel an der Fahreignung bestehen“, erklärt Siegfried Brockmann, Leiter der Unfallforschung beim Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV). Das könne ein Unfall sein, bei dem es einen Zusammenhang zwischen Unfallhergang und Zweifel an der Fahrtüchtigkeit gibt. Aber auch andere, unfallfreie Auffälligkeiten können eine Meldung nach sich ziehen. Zweifel an der Fahrtauglichkeit könnten dann mit einer MPU ausgeräumt werden. „Das Geschilderte gilt natürlich für alle Altersgruppen“, betont der GDV-Experte Brockmann.