Neue Studie des Umweltbundesamts Tempolimit – spart es doch mehr Emissionen als bisher gedacht?

Das Umweltbundesamt (UBA) ist bekannt dafür, besonders aufwendige Studien in Auftrag zu geben. Gerade zum umstrittenen Thema Tempolimit hat die oberste deutsche Ökologie-Behörde schon mehrfach forschen lassen. Bislang galten die Effekte einer Geschwindigkeitsbegrenzung auf Umwelt und Klima indes als eher bescheiden. In einer vor zwei Jahren veröffentlichten Studie lagen die Einsparungen bei einem allgemeinen Tempolimit von 120 Stundenkilometern auf Autobahnen gerade einmal bei 1,5 Prozent aller Verkehrsemissionen. Da sind an anderer Stelle durch E-Autos oder effizientere Verbrennermotoren weit höhere CO 2 -Reduktionen möglich.