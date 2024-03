Debatte um deutsche Waffenlieferungen Taurus-Marschflugkörper für die Ukraine – was dagegen spricht

Zu Beginn der Woche hat Kanzler Olaf Scholz sich endlich öffentlich erklärt. Hat erklärt, warum er bis auf Weiteres keine Taurus-Marschflugkörper in die Ukraine liefern lassen will. Diese erste Erklärung fiel noch etwas technisch aus, Ende der Woche wurde er konkreter. „Ich werde keine Entscheidung unterstützen, bei der es darauf hinausläuft, dass deutsche Soldaten irgendwie in einen militärischen Einsatz im Zusammenhang mit dem furchtbaren Krieg Russlands gegen die Ukraine verwickelt werden“, sagte der SPD-Politiker am Freitag in München.