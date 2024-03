Pro und Contra Taurus für die Ukraine?

Der SPD-Kanzler erntet viel Widerspruch, ihm wird unter anderem vorgeworfen, diese Haltung einzunehmen, um im Europawahlkampf zu punkten. Doch an seinem Credo, dass eine Eskalation des Ukraine-Krieges niemals zu einem Krieg zwischen Russland und der Nato führen darf, hat er von Tag eins an festgehalten. Und das auch mitgeteilt. Unter Scholz ist Deutschland weltweit zum zweitgrößten Geberland aufgestiegen, innerhalb der EU ist es mit Abstand das größte. Deutschland liefert Panzer, Flugabwehrsysteme, Munition, leistet humanitäre Hilfe. Dass die geschundene Ukraine alle Waffen fordert, die ihr helfen, ihr Land zu verteidigen, ist legitim und mehr als verständlich. Dass ein Kanzler aber, der einen Amtseid darauf geschworen hat, Schaden vom deutschen Volk abzuwenden, eine Entscheidung für sein eigenes Land trifft, ebenfalls. Am Ende ist er der Einzige, der entscheiden muss, er ist derjenige, der die Verantwortung trägt, um die ihn auch in der Koalition und der Opposition niemand beneidet. Wer kann schon verlässlich vorhersagen, wie sich der Kreml verhalten wird? Mit dem Einmarsch in der Ukraine hatten viele Experten bis kurz davor ebenfalls nicht gerechnet. Die große Unterstützung, die die Ukraine-Hilfen in Deutschland immer noch erfahren, ist eher ein Beweis dafür, dass Scholz mit seiner Abwägung auch die Stimmung in der Bevölkerung trifft. Denn die Angst, dass Deutschland in den Krieg hineingezogen wird, wird nicht nur von extrem rechten oder linken Kräften verbreitet. Ein mulmiges Gefühl haben auch viele Menschen in der Mitte der Gesellschaft.