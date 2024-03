Nach abgehörtem Bundeswehr-Gespräch Taurus-Marschflugkörper für die Ukraine - jetzt erst recht

Doch das ist die falsche Überlegung. Putin wird eskalieren, wenn er in Gefahr gerät, seine Ziele nicht zu erreichen. Damit hat er sein politisches Schicksal verbunden. Und diese Frage wird sich auch in einem Abnutzungskrieg unweigerlich stellen. So brutal es für den Westen ist: Diese Eskalation kann er nicht verhindern, es sei denn, die Ukraine kapituliert. Und selbst dann würde es schnell an anderer Stelle zu einer neuen Eskalation – etwa an der Nato-Grenze – kommen.