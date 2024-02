Nacktszene im „Tatort Reifezeugnis“ Schutzlose Nastassja Kinski

Es kommt letztlich auf den Einzelfall an. Wer minderjährig, ohne Begleitung oder unter eindeutigem Zwang zu solchen Szenen veranlasst wurde, sollte sie auch korrigieren können. Wie im Fall Nastassja Kinski. Aber von volljährigen Menschen sollte man schon erwarten können, dass sie auch als junge Erwachsene wissen, was sie tun. Selbst wenn sie damals naiv waren. Hier ist eine umfassende Korrektur oder gar Zensur nicht angebracht. Freilich sollte man für die Zukunft die Standards strenger handhaben. Minderjährige sollen nicht in kompromittierenden Szenen mitwirken. Und die Rechte der Schauspielerinnen und Schauspieler sollten an erster Stelle stehen. Zur Not muss dann ein Regisseur auf eine Nacktszene verzichten. Zumal oft unklar ist, ob sie mehr dem Verkaufserfolg oder der Filmlogik geschuldet ist.