Tarifabschluss im öffentlichen Dienst Zu teuer – aber auch innovativ

Zunächst ist es freilich der Gewerkschaft Verdi gelungen, den höchsten Tarifabschluss in der jüngeren Geschichte durchzusetzen. Die niedrigen Lohngruppen wie Reinigungshilfen oder Müllwerker erhalten Gehaltszuwächse von gut 13 Prozent in den nächsten zwei Jahren. Das ist deutlich mehr als die Preissteigerungsrate für 2023 und 2024. Am Ende bliebt also real deutlich mehr im Portemonnaie. Es sei den hart arbeitenden Menschen gegönnt. Aber auch die besser verdienenden Angestellten profitieren von den Lohnerhöhungen, die über der voraussichtlichen Inflationsrate liegen. Das konnte Verdi durchsetzen, weil der öffentliche Dienst – anders als die Metall- oder Chemieindustrie – nicht im internationalen Wettbewerb steht. Die Kommunen werden das zu spüren bekommen und viele wichtigen und dringend notwendige Investitionen im Schulbau, in der Infrastruktur und bei der Digitalisierung nicht ausführen können. Das gehört zur Passivseite des Abschlusses.