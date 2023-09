Talentscouts in NRW Vom Durchschnittsschüler zum Stipendiaten

Im nördlichen Ruhrgebiet startete vor elf Jahren auch das Talentscouting-Programm: an der FH in Gelsenkirchen. Zunächst fokussierte sich das Projekt hauptsächlich auf das Ruhrgebiet. Allmählich folgten immer mehr Schulen und Hochschulen. „Es gibt überall in NRW den Bedarf, wir müssen auch bewusst in andere Regionen gehen“, sagt Brandes. Ab dem kommenden Jahr sind mit sechs neuen Partnerschulen in Münster, Bonn, Siegen, Hamm-Lippstadt und am Niederrhein nun 23 Partnerhochschulen dabei. 100 Talentscouts werden dann bis zu 600 Kooperationsschulen betreuen. Projekte in Berlin, Hessen und Schleswig-Holstein beruhen auf dem erfolgreichen Projekt in NRW. Mit der Ausweitung wird das Land rund 10 Millionen Euro zur Verfügung stellen. Bislang waren es 7,8 Millionen Euro.