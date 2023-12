NRW-Tafeln in Not Weniger Lebensmittel für mehr Bedürftige

Düsseldorf · Die Tafeln in Nordrhein-Westfalen schlagen Alarm. In einigen Ausgabestellen gibt es schon Aufnahmestopps. NRW-Sozialminister Karl-Josef Laumann will helfen und hat Regionalkonferenzen anberaumt. Doch es gibt auch Kritik an der Arbeit der Tafeln.

04.12.2023 , 10:36 Uhr

Lebensmittel werden in der Ausgabestelle der Essener Tafel einsortiert. Die Helfer schlagen Alarm, es gibt zu wenig Spenden aus den Supermärkten. Foto: dpa/Roland Weihrauch