Pro und Contra: #MachtBueroszu : Sollte es in der Pandemie eine Homeoffice-Pflicht geben?

Meinung Düsseldorf Die Infektionszahlen in Deutschland sind weiterhin zu hoch. Doch viele Arbeitnehmer fahren weiterhin jeden Tag ins Büro. Die Bundesregierung setzt auf Freiwilligkeit der Arbeitnehmer. Ist das sinnvoll?

Angesichts weiterhin hoher Infektionszahlen hat die Bundesregierung die Corona-Beschränkungen zuletzt deutlich verschärft. In der Arbeitswelt setzt sie allerdings weiterhin auf Freiwilligkeit. Arbeitgeber werden bislang nicht verpflichtet, auf Homeoffice zu setzen, wo immer das möglich ist. Unter dem Hashtag #Machtbueroszu wird diese Praxis unter anderem im Kurznachrichtendienst Twitter seit Tagen kritisiert. Zurecht? Wir haben die Fraktionsvorsitzende der Grünen im NRW-Landtag, Josefine Paul, und den Unternehmer Sven Schmidt gefragt, was sie von einer Homeoffice-Pflicht halten.

Pro: Die Bundesregierung muss Regeln fürs Homeoffice erlassen

Macht die Büros zu: Die Debatte um Homeoffice und mobiles Arbeiten hat in den letzten Tagen an Fahrt aufgenommen – zu Recht. Die Infektionszahlen sind weiter dramatisch. Das macht es notwendig, Kontakte noch drastischer zu reduzieren als dies mit dem Teil-Lockdown im November gelungen ist. Seit Dezember sind die Geschäfte geschlossen. Und das neue Jahr startet mit neuen Kontaktbeschränkungen und einer erneuten Schließung oder starken Einschränkungen bei Schulen und Kitas. Einmal mehr sind es die Kinder, die besonders unter den Einschränkungen zu leiden haben.

Völlig unverständlich bleibt aber, warum das Arbeitsleben in den Büros scheinbar fast wieder so weitergeht wie vor der Pandemie. Waren im Frühjahr laut einer Studie der Hans-Böckler-Stiftung noch 27 Prozent der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Homeoffice, so waren es im November nur noch 14 Prozent. Dabei können Homeoffice oder mobiles Arbeiten einen signifikanten Beitrag zur Senkung der Infektionszahlen leisten. Richtigerweise müssen Kontakte im privaten Bereich reduziert werden. Aber diese Bemühungen werden konterkariert, wenn sich dann alle im Großraumbüro drängen und in den Teeküchen treffen. Warum sollte das Virus ausgerechnet einen Bogen um unsere Arbeitsplätze machen? „Stay at Home“ muss auch für die Arbeitswelt gelten, damit Kontakte und Mobilität wirksam gesenkt werden können.