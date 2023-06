Beihilfe zur Selbsttötung Der Schutz des Lebens muss Vorrang haben

Die Abgeordnetengruppe um die frühere Justizministerin Renate Künast (Grüne) und die FDP-Politikerin Katrin Helling-Plahr haben einen liberalen Entwurf präsentiert, der die Sterbehilfe aus dem Strafrecht herausnimmt. Sie geben dem Autonomiegedanken einen großen Stellenwert und liegen deshalb nahe bei den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts. Allerdings bauen sie auch einige Hürden ein. So muss ein Sterbewilliger oder eine Sterbewillige eine Beratung in Anspruch nehmen. Und erst drei Wochen nach dieser Unterredung darf der Person das tödliche Medikament ausgehändigt werden. Gleichzeitig darf die Beratung nicht länger als zwölf Wochen her sein. Damit soll einerseits der aktuelle Wille erfasst, andererseits „eine gewisse Dauerhaftigkeit und innere Festigkeit“ des Entschlusses garantiert werden, wie es im Entwurf heißt. Eine besondere Härtefallregelung soll gelten, wenn die Frist angesichts eines „existenziellen Leidensdrucks mit anhaltenden Symptomen“ nicht eingehalten werden kann. Der Arzt, der das Medikament gibt, muss in diesem Fall einen Kollegen hinzuziehen und darf erst danach über die Abgabe des Giftes entscheiden. Klar ist auch, dass die Person ihrem Leben selbst ein Ende setzen muss, in dem sie das Medikament einnimmt.