Sturm auf das Regierungsviertel Brasiliens Was der Angriff in Brasília für unsere Demokratie bedeutet

Der Sturm aufs Kapitol in Washington und die Verwüstungen im Regierungsviertel von Brasília legen Zeugnis ab von den ernsten Verwerfungen in beiden Ländern. Wenn Präsidenten wie Donald Trump oder Jair Bolsonaro ihre Abwahl als Betrug denunzieren, obwohl sie ordnungsgemäß zustande kam, sind die Grundlagen der Demokratie erschüttert. In den USA mögen die Institutionen und die sie stützenden Personen stark genug sein, dieser Erosion zu begegnen. In Brasilien mit seiner an Putschen und Diktaturen reichen Geschichte schon weniger.