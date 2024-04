Studierendenproteste in den USA Ein politischer Spagat für Präsident Biden

In den USA drohen die Studierendenproteste gegen den Gaza-Krieg aus dem Ruder zu laufen. Radikale auf allen Seiten versuchen, die Stimmung aufzupeitschen statt zu beruhigen.

In der Keimzelle der Demonstrationen, im Bundesstaat New York, brachen Demonstranten gewaltsam in ein Vorlesungsgebäude an der Elite-Universität Columbia ein. Mit der Besetzung möchte eine lautstarke Minderheit dem College ihren Willen aufzwingen. In Texas versucht der rechte Trump-Freund im Gouverneursamt, Greg Abbott, ein Exempel zu statuieren. Er schickt hochgerüstete Polizisten in Kampfmontur auf den Campus in Austin, um friedliche Proteste zu unterbinden.