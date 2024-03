Arbeitsmarktstudie Warum so viele Menschen wie nie ihren Job wechseln wollen

Tim Hagemann ist Professor für Arbeits-, Organisations- & Gesundheitspsychologie an der Fachhochschule der Diakonie in Bielefeld. Er sagt, dass Menschen heute flexibler bei der Wahl ihres Wohnorts und mobiler sind. „Zudem verändern sich auch die Arbeitswelten sehr viel schneller. Man hat heute mehr Weiterbildungsmöglichkeiten, berufsgeleitende Studiengänge sind verbreiteter“, sagt er. Menschen seien heutzutage eher dazu bereit, nochmal andere Bildungswege einzuschlagen und sich weiter zu qualifizieren. Schon das führt laut Hagemann dazu, dass die Bindung an einen Beruf und ein Unternehmen nicht mehr so stark ist wie früher.