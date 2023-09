Erschreckende wissenschaftliche Erkenntnisse Die radikalisierte Mitte

Der rebellische Charakter zeige sich immer stärker, nicht nur, weil Gewalt gebilligt werde, sagt Sozialpsychologin Beate Küpper. „Radikale und rechtsextreme Haltungen wurden durchaus selbstbewusst vorgetragen in den Interviews“, so die Co-Autorin der Studie, die von Anfang Januar bis Ende Februar dieses Jahres durchgeführt wurde. Befragt worden sind insgesamt 2027 Menschen am Telefon – zur Hälfte via Festnetz- zur Hälfte via Mobilanschluss. Häufig hätten die Befragten extreme Einstellungen mit der Verve geäußert, „endlich mal ihre Meinung sagen zu dürfen“.