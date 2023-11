Kopftuchverbot des EuGH Der Staat ist kein Neutrum

Im jüngsten Fall hat eine Behördenleiterin aus Belgien gegen das Verbot geklagt, im Dienst ein Kopftuch zu tragen. Auch in Deutschland führt der Streit um das Kopftuch in Schulen, Behörden, ja sogar in privaten Betrieben immer wieder zu gerichtlichen Verfahren. Einheitlich ist die Rechtssprechung nicht, aber durch das EuGH-Urteil dürfte ein grundsätzliches Verbot religiöser Symbole in Behörden wieder Auftrieb erhalten.