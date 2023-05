Streit um Kita-Bastelei zum Muttertag Kleines Geschenk – große Debatte

Für Tilman Kuban grenzt es an Wahnsinn, wenn eine Kita keine Geschenke zum Muttertag basteln will. Zumindest schreibt er das so bei Twitter. Dort hatte der CDU-Politiker und ehemalige Bundesvorsitzender der Jungen Union einen Elternbrief einer hessischen Kita veröffentlicht, die sich in diesem Jahr gegen Bastelaktionen zum Mutter- und Vatertag entschieden hatte. Um einer diverseren Gesellschaft und Familienmodellen abseits der klassischen Mutter-Vater-Kind-Konstellation gerecht zu werden, wolle man keine stereotypen Geschenke basteln, heißt es in dem Brief. Kuban veröffentlichte ihn bei Twitter und löste damit eine Welle der Empörung aus – auf mehreren Ebenen.